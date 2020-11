E-valimiste süsteem läheb täielikule auditeerimisele

Järgmise aasta uuenduste ja auditi osas on ministeeriumil põhimõtteline kokkulepe RVT-ga ja sõlmimisel koostööleping, ent alates 2022. aastast tahetakse määratleda seaduse tasemel täpsemalt ministeeriumi õigused ja kohustused seoses valimiste korraldamise ning küberturvalisuse tagamisega. «Nii tekib ka selgem vastutuse jaotus ja IT-ministril on võimalik e-valimiste küberturvalisust tugevamalt kindlustada,» selgitas Siem.

Oktoobri keskel kommenteeris sotsiaalmeedias riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Siret Kotka, et Siemi juhitav ministeerium pole ühtegi sammu astunud, et e-valimised oleksid turvalised.

Siret Kotka. FOTO: Tairo Lutter

«Juba aasta pärast on kohalike omavalitsuste valimised, kus igaühel on võimalik hääletada elektrooniliselt, kodust lahkumata,» kirjutas Kotka.

Ta meenutas, et Keskerakonna-EKRE-Isamaa koalitsioonileppes on kirjas, et e-valimiste süsteem muudetakse paremini kontrollitavamaks, turvalisemaks ja läbipaistvamaks. «Järgmised valimised on juba ukse ees – aeg oleks anda viimastest arengutest ülevaade,» märkis Kotka.

Kotka meenutab, et eelmisele väliskaubandus- ja IT-ministrile Kaimar Karule sai just saatuslikuks see, et ta ei tegutsenud piisavalt e-valimiste süsteemi parandamisel. «EKRE poolt areenile toodud Raul Siemist pidi saama mees, kes viib teemat jõuliselt edasi, paraku sobib olukorra ilmestamiseks vaid üks sõna – vaikus,» kirjutas Kotka. «Riigikogu liikmena olen hämmingus, et minister Siem, kelle sõnade kohaselt on e-valimiste teema selgelt laual, pole oma mõtetega veel riigikogusse jõudnud.»

Kotka sõnul on tähtis, et kui Eesti valimissüsteemi üks osa on e-valimised, siis see oleks maksimaalselt turvaline. «Kui uus väliskaubandus- ja IT-minister ei suuda lähiajal tulla välja vajalike ettepanekutega, siis tekib avalikkusel paratamatult õigustatud küsimus – miks EKRE minister asjaga venitab,» kirjutas Kotka.