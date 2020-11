Lagarde'i kõhutunne: Euroopa Keskpanga krüptoraha tuleb

«Minu kõhutunne ütleb, et see tuleb,» ütles Lagarde sel nädalal toimunud Euroopa Keskpanga virtuaalsel paneeldiskussioonil. «Kui see on kasutajatele odavam, kiirem, turvalisem, siis me peaksime seda uurima. Kui see panustab rahalisele suveräänsusele, euroala autonoomsusele, siis ma arvan, et me peaksime seda uurima.»

Euroopa Keskpanga presidendi sõnul võib projekti käivitamisele kuluda kaks kuni neli aastat, sest lahendamist vajavad krüptorahaga seonduvad mured rahapesu, privaatsuse ja kasutatava tehnoloogiaga.

Võrreldes teiste keskpankadega on see siiski väga optimistlik ajaraam: samas paneelis rõhutasid nii USA Föderaalreservi juht Jerome Powell kui ka Suurbritannia keskpanga Bank of England president Andrew Bailey pigem ettevaatlikkust.

Euroopa Keskpank avaldas oktoobri alguses põhjaliku raporti, milles analüüsitakse stsenaariume, millet lähtuvalt võiks kaaluda digitaalse euro kasutuselevõttu. Euroala rahapoliitika kujundajad jätkavad avalike konsultatsioonidega jaanuari alguseni, järgmise aasta keskpaigas peaks tulema otsus projekti jätkumise ja potentsiaalse käivitamise osas.

Lagarde'i sõnul pole eesmärgiks olla esimene: «Me liigume edasi vastutustundlikult, mitte ettevaatamatult.»

Lagarde'i eelkäija Mario Draghi on varem öelnud näiteks estcoin'i-suguste maksevahendite kohta, et selline asi pole võimalik. «Mitte ükski eurotsooni riik ei saa luua euro kõrvale paralleelset valuutat. Eurotsooni valuuta on euro,» vastas Draghi mõni aasta tagasi itaalia ajakirjaniku küsimusele, mida ta arvab Eestis loodavast kübervaluutast.

Sama projekti suhtes polnud vaimustuses ka Madis Müller, kes toona oli keskpanga asepresident. «Riikliku initsiatiivi korras oleks aga väga ohtlik pakkuda mitteresidentidele alternatiivseid finantsteenuseid, mis aitaks neil kõrvale hoida rahvusvaheliselt kokku lepitud ja pankadele kehtivatest rahapesu tõkestamise nõuetest,» ütles ta.

Eesti Panga eelmine Ardo Hansson on öelnud, et krüptoraha on täielik mõttetus ja see sureb välja.