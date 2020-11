Kui valmis on Eesti majandus koroonaviiruse teiseks laineks?

«Eesti majandus läheb koroonaviiruse teisele lainele vastu võrdlemisi haavatavas seisus,» ütles Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane. «Mitmetes majandussektorites on olukorra taastumist oodates puhvrid ära kasutatud ja viiruskriisi uue lainega hakkama saamine on seepärast keerulisem,» lisas ta.

Varblase sõnul on mitmetes sektorites ettevõtted lükanud edasi uued investeeringud ja arendustegevused ning see avaldab negatiivset mõju ka teistele seotud majandusharudele. «Kuna osade sektorite ettevõtteid mõjutab kasvanud nakkusoht ka otseselt, võib see lähiaastatel kaasa tuua meie majandusstruktuuri teisenemise – paremini edenevad viiruskindlamad majandusharud,» selgitas Uku Varblane. «Keskmisest haavatavamates sektorites luuakse 14 protsenti lisandväärtusest ja seal töötab 21,2 protsenti ehk enam kui iga viies Eesti töötaja.»