Vabatahtlikud merepäästjad aitasid inimesed madalale sõitnud jahilt kaldale

Eile õhtul pisut enne kella seitset teatasid Kuivastu sadamasse sisenemisel madalale sõitnud jahil viibinud inimesed häirekeskusele, et purjekas on faarvaatrilt kõrvale kaldunud ning inimesed vajavad abi. Merevalvekeskus saatis appi Muhumaa vabatahtlikud merepäästjad, kes kaks inimest ka kaldale aitasid. Jaht jäi esialgu madalasse vette lainete meelevalda, selle päästeoperatsiooni korraldamise otsustab omanik lähiajal.

Muhu merepääste seltsi vabatahtlik päästja Madis Rehepapp ütles Postimehele, et kuigi alguses oli plaan merehädalistele paadiga appi minna, selgus kohapeal olusid hinnates, et jaht on juba nii madalasse vette kandunud, et paadiga pole midagi teha.