Uurimise alla sattunud Erial eitab hoiustajatele kahju tekitamist

«Tahame rõhutada, et Erial hoiu-laenuühistu suhtes pole õiguskaitseorganid esitanud ühtki kuriteokahtlust ega -süüdistust,» märkis juhatuse liige Oleg Laidinen.

Ta tunnistab, et omastamise ja sellele kaasaaitamise kahtlustused puudutavad kahte eraisikut, kelles üks on Eriali töötaja (Sofja Pevzner-Belošitski) ja teine juhatuse liige (Daniela Dalberg-Dyageleva). «Nii Erial kui antud isikud ise peavad kahtlustusi täiesti alusetuks,» lisas Laidinen.

Samas jätab ta mainimata, et hoiu-laenuühistu asutajat Ilya Dyagelevi kahtlustatakse investeerimiskelmuses, omastamises ja PPA töötajale altkäemaksu andmises. Kuigi prokurör taotles nii Dyagelevi kui ka PPA ametniku vahistamist, jättis Harju maakohus selle rahuldamata .

Samuti on omastamise kahtlustuse saanud Eriali lepingulise partneri, Transpire OÜ juhatuse liige Daniel Nevsky, kelle abiga viidi raha hoiu-laenuühistust väidetavalt välja kinnisvaratehingutega.

«Sarnaseid ilmselgelt pahatahtlike inimeste poolt levitatud kahtlustusi on turul meie suhtes liikunud ka varem, kuid õiguskaitseorganite kaasamine paneb kõigele sellele vaatama uue pilgu läbi,» ütles ta.

«Me eitame kategooriliselt kahtlustustes esitatud väiteid, nagu oleks Eriali töötajad esitanud hoiustajatele teadlikku valeinfot [tegelikkusest suuremat omakapitali – autor] või muul viisil kahjustanud hoiustajate huve. Loodame, et õiguskaitseorganid arvestavad nii Eriali kui ka kahtluse saanud töötajate põhjalike vastuväidetega uurimisprotsessi käigus ning selgitavad välja kõik faktid, et me saaksime juba peagi oma klientide ees seista läbipaistvamana ja usaldusväärsemana kui eales varem,» sõnas Laidinen.