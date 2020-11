Eesti fintech toob kaardita rahaautomaadid turule hoopis Moldovas

IuteCredit Europe'i juhi Tarmo Silla sõnul on kaardita sularahaautomaadi idee väga lihtne. «Automaadist sularaha kättesaamiseks on vaja automaati ja on vaja sularaha. Muu on üleliigne. IuteCrediti uued, kaardita rahaautomaadid ongi arendatud selliselt, et plastikkaarti pole enam vaja. Raha saab võtta välja ühekordse mobiilikoodiga,» selgitas Sild.