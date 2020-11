Taavid Meedia ehk kaks Taavit Karksi-Nuiast

Ettevõtte pakutavate teenuste skaala on lai. Tellida saab eri tüüpi videoid alates pulmavideotest ja lõpetades toote- ja turundusvideotega. Samuti pakutakse fotograafiteenust. Bergmanni sõnul annab praegu põhilise leiva ürituste pildistamine ning tänavu on palju olnud omavalitsuste tellimusi, mis on ka veidi tulusamad kui eraklientidele tehtavad tööd. «Erakliendid ehmuvad kohe alguses ära, sest nad ei kujuta ette, mis see teenus võib maksta, aga vallad ja riigiasutused on väga rahul, et me konkurentidega võrreldes head hinda küsime,» selgitas Bergmann.