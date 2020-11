Osaühing Fleim näitab suunda aroomiteraapia vallas

Viljandis poepidamist alustas Põlme peaaegu kolm aastat tagasi, kui juba toimiva e-poe pealt oli näha, et kliendid tahaksid tulla päris poodi tooteid vaatama ja nuusutama.

«Inimesed on meid üles leidnud ning see, kes on meie tooteid proovinud ja tundnud oma heaolu paranemist, on jäänud meie püsikliendiks ja ka oma sõpru siia toonud,» ütles Põlme, viidates sellele, et suurt reklaami ta ettevõtmisele ei teegi. «Meie poekeses käib inimesi kõikjalt Eestist ja ka väljastpoolt. Kõige kaugem klient on olnud Austraaliast, lisaks on pood populaarne lätlaste seas.»

Bioaroma For You, olgu siis Tartu tänaval või internetilehel, on heaolu pood, mis on loodud eesmärgiga pakkuda kõrgeima kvaliteediga eeterlikke õlisid ja muid tooteid, et toetada tervist ja heaolu.

2015. aastal hakkas Piret Põlme huvi tundma aroomiteraapia tervist toetava mõju vastu. Avastanud, et eeterlikes õlides on peidus palju väge, aga millegipärast on see teadmine mattunud unustuse hõlma, soovis ta hakata inimeste teadlikkust kasvatama. Praeguseks on ettevõtlik naine lõpetanud aroomiteraapia kursuse Tartu tervishoiu kõrgkoolis ning täiendanud end mitmel rahvusvahelisel kursusel. Lisaks on ta osalenud Londonis ökokosmeetika valmistamise koolitusel.

Lisaks õlide müümisele peab Piret Põlme blogi, et seniste ja tulevaste klientide teadmisi selles valdkonnas täiendada. Samuti korraldab ta eeterlike õlide, hüdrolaatide ja kreemide valmistamise koolitusi ja töötubasid. Selle viimati mainitu kohta ammutaski ta teadmisi Londonist.