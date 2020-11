Viiratsis tegeldakse innovaatilise värvimisega

Pulbervärvimise tehnoloogia on värvitööstuses innovaatiline: see on tavalisest värvimisest mitu korda keskkonnasõbralikum ja kiirem.

«Klientide hulgas on palju tootjaid ehk siis meie töö on teha kliendi tootele lõppviimistlus ja anda muidu külmale metallile sisu. Kui kliendil on tarvis uuele või värskendust vajavale toorikule anda välimus, siis värvid selle pildi ju lõpuks loovad,» nentis Ustinov. «Töötame Viljandimaal näiteks koos metallitöötlejate, masinaehitajate, restaureerijate, ehitajate ja sisekujundajatega. Samuti on meil üsna palju erakliente. Meie kõige suurem koostööpartner on aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks, kellele värvitud eritooted jõuavad üldjuhul meie majast Soome ja Skandinaavia maadesse välja.»

Viieaastase tegutsemisaja jooksul on Ral-Est suutnud palju korda saata, kuid vajadus säärase teenuse järele tuli Ustinovi sõnul nii-öelda enda seest. «Kuna olen seotud veel mitme ettevõttega ja üks neist tegeleb toiduainetööstuse seadmete renoveerimisega, oli meil seda vaja, aga sellist värvimise täisteenust Viljandimaal keegi ei pakkunud. Hakkasime ise asja juurutama,» rääkis ta ning lisas, et ettevõtte kujunemine on olnud huvitav aeg, sest kuskil seda ametit õppida pole võimalik, oskused tulevad puhtalt kogemuste pealt.

Lisaks pulber- ja termoplastilisele pulbervärvimisele hakkas Ral-Est mõni kuu tagasi pakkuma detailidele PTFE- ehk polütetrafluoroetüleenkatte paigaldust, mis on rohkem tuntud kui tefloneerimine. Ettevõtte juht selgitas, et teflon on väga heade omadustega kate, mis talub kõrgeid temperatuure, ei kleepu ning on hõõrdumis- ja roostekindel. Seda katet kasutatakse toiduainetööstuses, energeetikas, ehituses ja paljudes teistes valdkondades. Praegu käivad Ral-Estil läbirääkimised pagaritööstustega, et pakkuda teenust küpsetusvormide taastamiseks.

«Julgen väita, et selle viie aasta jooksul oleme suutnud oma meeskonna nii hästi välja õpetada, et klientide tagasiside põhjal oleme väga head spetsialistid,» lausus Ustinov. «Loomulikult eeldab see enda pidevat kursishoidmist värvitööstuse arengutega, et saaksime pakkuda uusimaid võimalusi ja lahendusi. Selleks suhtleme mainekate värvitootjatega, käime messidel ja osaleme tootjaprogrammides.»

Ustinov märkis, et tihti suudavad nad veenda oma klienti kasutama just midagi uudset, kuid selle juures peab kvaliteeti olema rohkem, kui ettevõte on lubanud. Sedasi on Ral-Est võitnud nii mõnegi väga hea kliendi, kes on samuti uuendusmeelsed.

Töötajaid on osaühingus viis. Alustati kahega ning tasapisi on neid lisandunud. Ka praegu on välja kuulutatud, et otsitakse töötajaid, sest tänavu tuli juurde hulk seadmeid ja tootmist laiendati. Hiljemalt kevadeks loodetakse tootmine automatiseerida. Sellise ettevõtte puhul nagu Ral-Est on seadmepark suur ja nõuab palju investeeringuid. Mullu sai ettevõte toetust põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti maaelu mitmekesistamise meetmest.