Venevere puhkeküla hea toit toob külalisi tagasi

«Need laagrid, mis olid plaanitud, ei tulnud küll täismahus, aga nad ikkagi tulid,» ütles ettevõtte juhataja Jaanus Priks.

Käisid välismaalased ja oma maakonna noored ning puhkeküla pere hoidis pöialt, et rahvas ikka õigel ajal Eestisse pääseks. «Väga paljud, kes tulid riskiriikidest, sõitsidki kaks nädalat varem kohale, olid karantiinis ära ja tulid alles siis laagrisse,» rääkis Priks. «Ainult Venemaa ja Ameerika laagrilised ei saanud tulla.»

Laagrid ongi Veneveres suviti need põhilised ning koht on näiteks keelekümblejatele teada-tuntud. «Eks see ole ka pikk rada, mis on käidud. Lisaks on meil head kompanjonid, kellega koostööd teha,» lausus juhataja.

Üks, mis Veneverre külalisi tagasi toob, on kindlasti söök, sest nagu Priks ütles, see jääb meelde. Hea koka leidmisega oli läinud nii, et ta oli ringiga kodukanti tagasi jõudnud – käinud Kirivere koolis, õppinud siis kokaks ning töötanud enne Veneverre tulekut Tartus ja Imavere kõrtsis.

Loomulikult mõjub külalistele kutsuvalt ka kaunis koht järve ääres, mis tegelikult ei olevatki järv, vaid hoopis tiik. Igatahes olevat kruusakarjääri allikatekkeline veekogu ujumiseks ideaalne ja suvel minevat selle vesi hästi soojaks.

Kui suviti on puhkeküla põhiklientuur laagrilised, siis talvel peetakse seal sünnipäevi ja jõulupidusid. Samuti on Venevere kui hea peokoha leidnud pruutpaarid.

«Ega ma teagi, kuidas nad kõik meid üles leiavad,» tähendas Jaanus Priks. «Ma arvan, et koht reklaamib ennast ise ja jutt levib. Aga natuke muidugi Facebookis upitame ka end.»

Venevere puhkeküla on Ispre osaühingu käes olnud 2004. aastast, kui firma alustas. «See oli kolhoosiaegne saun ja kui kolhoos ära kadus, läks see valla kätte. Vald andis selle rendile ja kui ühel rentnikul lõppes tähtaeg ja tuli uue otsimine, leidis isa, et võiks asja käsile võtta,» jutustas Priks ning lisas, et toona olid saunast tõesti kõik mahlad välja imetud. Tema aga tegeles tol ajal ehitamisega ja nii saigi pihta hakatud.

Esimesel aastal jõuti köögiga niikaugele, et võis söögid lauale valmis panna. Teisel aastal kerkis uus terrass ja köök tehti korda. Edasi nenditi, et on vaja magamisasemeid. Leiti vanad kämpingud ja tehti need elamiskõlblikuks. Nii on Venevere puhkeküla aasta-aastalt aina arenenud. Eelmisel aastal vahetati kämping välja, kuid siis oli juba Leaderi toetus.

«Kui on plaan, siis tuleb see ellu viia. Kui on abi, on väga hea. Kui abi ei ole, tuleb ise hakkama saada,» lausus Priks.