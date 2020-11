Agarad Mulgi väikeettevõtjad panid kaubad ühele riiulile

Maaelu edendaja auhind läheb tänavu mittetulundusühingule Mulgi Väiketootjate Liit, mis koondab hulka Mulgi väikeettevõtjaid.

«Statuut on natuke laiem kui Mulgimaal tegutsemine,» tähendas Indrek Palu, kes oli osaühingu Mulke Crisps krõpsudega üks mittetulundusühingu alusepanijaid. Nagu ta rääkis, saavad kindlasti liidu liikmeks astuda need, kes on mulgid, ja need, kel on Mulgi märk või kes kasutavad oma toodetel Mulgi sümboleid. E-poes on müügil näiteks ka Kõlleste Kommimeistrite Mulgimaa kommid. See ettevõte tegutseb Põlvamaal, aga et tootel on Mulgi vimka juures, võeti ta ­e-poes kampa.

Mõni aasta tagasi käis väike seltskond kohalikke ettevõtjaid Mulgimaad esindades koos laatadel, festivalidel ja messidel. Nii tekkis mõte, miks ei võiks sedasi suurema seltskonnaga ühiselt tegutseda. 2018. aasta sügisel istusid Mulke Crispsi ja Mulgi pruulikoda eest vedavad pered maha ning arutasid, kuidas siis edasi minna. Levitama asuti teadet, et oodatakse väiketootjaid ühinema Mulgi väiketootjate liiduga. 2019. aasta talvel oli juba esimene suurem kokkusaamine ning sealtpeale hakatigi tegutsema.

Et ühing oli uus ja täiesti tundmatu, polnud toetusprogrammid altid raha jagama ja nii tuli esimesel aastal asi oma jõududega ära korraldada. Tehti esimene toidufestival ning käidi üheskoos messidel ja laatadel. Palu sõnul on väiketootjate liidust arenemas justkui ettevõtlusturism, sest nii palju on väikesi tehaseid, mida huvilised saavad uudistada.

Kohe algusaastal võtsid mulgid suuna ka jaekaubandusele. Selle tulemusena on nüüdseks 11 poes viies maakonnas Mulgi kauba riiulid ning on näha, et Mulgi mees, kes neis kauplustes seisab, kuuehõlmad laiali, on toodete müüki kasvatanud. «Muidu nad ei jäänud silma,» tõdes Palu ning rääkis enda firma toodetavate krõpsude näitel, et kui need on sealsamas, kus parimad riiulikohad kinnimaksnud suurtootjate omad, jääbki väiketootjale kohake põranda lähedal. Mulgi mehe riiul hakkab aga silma ja seda vaadatakse terves ulatuses: mis kaupa siis mulgid pakuvad?

Tulevikus on plaanis niisugune regionaalse kauba riiul üles seada veelgi rohkematesse kohtadesse. «Esialgne plaan on saada need üle Eesti laiali, et vähemalt igas maakonnas oleks,» sõnas Palu.

Liikmeid on Mulgi väiketootjate liidus 15 ja 20 vahel. Palu ütlemist mööda neil muid otseseid kohustusi ei ole kui olla aktiivne ja võtta osa ühistest tegevustest. 2020. aastaks oli neid tegevusi plaanitud tihedalt, kuid koroonaviirusest tingitud eriolukord andis tugeva löögi. Teiste seas jäid ära niisugused suured üritused nagu maamess ja mardilaat.