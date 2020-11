Jäätisekohviku kõige kallim kapital on inimesed

«Mõtetes oli plaan juba ammu, sest Eesti turg on ju täis suurtootjate jäätist ja rikkalikult importi, aga väikseid käsitööjäätise valmistajaid võib ühe käe sõrmedel üles lugeda,» lausus ta.

2018. aasta suvel leidis Takkel Viljandi vanalinnast ilusa suurte akendega kollase maja, mille alumisele korrusele parasjagu üürilist otsiti. Sellega oligi asi otsustatud.

Kõigepealt tuli aga teha remont, mis varasemale bürootehnikapoele kohviku ilme annaks. Töö läks pikale ja kohvik avas uksed alles novembri lõpus. Kaks aastat hiljem ettevõtmisele tagasi vaadates tõdes Takkel, et tundmatus kohas vette hüppamine oleks leige võrdlus. «Ainult hull avab Viljandis jäätisekohviku, ja veel enne talve,» meenutas ta toona kuuldud sõnu. Tagantjärele tunnistab ta, et neis sõnades oli tõtt, sest talvel jäätisekohvikuga alustamine on igasuguse loogika vastu, aga on öeldud ka seda, et ära mine sama teed mööda, mida teised tammuvad.

Kui taluköögi põhitegevusala on jäätise tootmine, siis äriplaani on kirjutatud ka sünnipäevade tähistamine, sealhulgas lastepeod. Samuti saab kohvikus vanaema stiilis praade ja suppe süüa. Nii olid kevadeks tekkinud esimesed püsikunded ja palava suve kohta võis öelda, et hoog oli väikest viisi juba sees.

Püsikundede kõrval leidsid suurte akende ja mahedates toonides siseviimistlusega kohviku turistid, eriti just suursündmuste ajal. Saabunud sügistalvine hooaeg tõi taas vaiksema perioodi, kuid seda aega sai kasutada selleks, et minna jäätise kodumaale Itaaliasse oskusi täiendama.

Uus kevad tõi kaasa aga viirusest tingitud eriolukorra ja Tallinna tänava remondi. Kevadel oli Paulina jäätisekohvik kaks kuud suletud nagu enamik kohvikuid Viljandis, kuid tänu töötukassale ja rendileandja toetusele elati see üle.

Vaiksest kevadest pääsu otsides nägi Totsu Taluköök võimalust siseneda oma jäätisega kohalikku jaekaubandusvõrku. Samuti avati kodulehekülg jäätise e-poe tarbeks.

Sellele paariaastasele teekonnale tagasi vaadates tähendas Silvia Takkel, et patt oleks nuriseda. Kõigil on keeruline ja tegelikult ei tea ju keegi, mis saab. «Praegu toodame väikestes partiides jäätist, teeme tootearendust, peame kohvikut ja ega muud – elame päev korraga,» sõnas ta. Kindlasti teeb head meelt, et eestlased on muutunud aina teadlikumaks oma toiduvalikus ja ostukäitumises. Hinnatakse kohalikku ja väiksemat tootmist, käsitsi tehtud ja säilitusaineteta toitu ning selle eest ollakse nõus maksma veidi kõrgemat hinda.