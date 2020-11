Kahe naise loodud ettevõte aitab inimesi taas järje peale

Võit tuli suure üllatusena, sest nagu 2017. aasta novembris asutatud ettevõtte juhataja ja koordinaator Luivi Kruusmäe ütles, ise nad nii edevad pole, et oleksid end esitanud.

Oma tegevust alustas osaühing töörehabilitatsiooniteenuse osutamisega, seejärel lisandusid tööharjutus, tööklubi ja hankepõhised kogemusnõustamised Viljandi-, Tartu- ja Valgamaal. Iga päev osutatakse tööalast rehabilitatsiooniteenust, mis erineb taastusraviteenusest komplekssuse poolest.

«Kui inimene läheb näiteks taastusravile, käib ta võimlemas ja saab kehale toetavaid teenused, aga kompleksteenus tähendab, et tegeldakse ka emotsionaalse poolega,» selgitas osaühingu omanik Jane Kuusk.

Näiteks võib tuua olukorra, kus kliendil on osaline töövõime võib puudub see täiesti. Siis saab ta riiklikult reguleeritud teenust selleks, et töövõimet taastada või säilitada. Selle tulemusena jõuab klient niikaugele, et suudaks minna uuesti tööle või jätkata töötamist seal, kus ta ametis on. Selleks pakub J&L Rehabilitatsiooniteenused kliendile tema funktsioonipuudusi arvestades võimalust hakata tegutsema näiteks füsioterapeudi, tegevusterapeudi või psühholoogi toel. Töötajate nimekirjas on veel kogemusnõustajad, sotsiaaltöötaja, õde, logopeed ja eripedagoog.

Kuusk tõdes, et hea on töötada nende inimestega, kellest on näha, et nad ka ise pingutavad, sest ega teenus muidu tulemust anna. «Tema peab tahtma, siis saame meie toetada ja aidata,» lausus ta. «Kui füsioterapeut soovitab harjutusi teha, aga inimene neid ei tee, siis ei muutu midagi. Me võime klienti tööleminekuks ette valmistada ja aidata tal leida töökoha, mis võiks sobida, me saame siluda teed sinnani, et ta jõuaks kohale, ja kui vaja, ka kaasa minna ning osaleda töövestlusel ja toetada keskkonna ja kollektiiviga kohanemist, aga ühel hetkel peab klient ise võtma vastutuse oma elu ees.»

Sel aastal on olnud paljugi teisiti kui varem. Tegevust mõjutas ja muutis tugevalt koroonakriis, mis tõi kaasa tõelise madalseisu. Aga leiti väljapääs. Selleks oli tavapäraste kontaktkohtumiste asemel kaugnõustamine, mille puhul võeti kasutusse kommunikatsioonivahendid video- ja telefonikõnedest kuni Skype’i ja Messengerini.

Eriolukorra ajal oli inimestel palju muresid, mis vajasid kiiret sekkumist. Selle nimel töötasid kodukontorites väljaõppinud kogemusnõustajad, tegevusterapeudid ja füsioterapeudid.

Kuigi Eesti inimene on Luivi Kruusmäe sõnul tagasihoidlik abi küsima, siis nende kogemuse põhjal otsisid abi enam tööealised inimesed, keda olid puudutanud töökoha kaotus, tööseisakud, koondamine, ettevõtte likvideerimine, omavahelised peresuhted ning mured laste õppimise ja õpetamise pärast. Üllatuseks oli see, et osa inimesi soovis nõustamist enne, kui olukord hakkas kontrolli alt väljuma.