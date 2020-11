Oja Consulting juhatab mõtetest tegudeni

«On need, kes juba väga täpselt teavad, mida tahavad, aga nad ei saa sinnapoole liigutud, ja on need, kes ei tea, mida nad tahavad. Mina ise olin üks neist, kes ei teadnud,» lausus osaühingu asutaja Kai Oja. Ta hakkas 40 saama ja mõtles, mis võiks olla see, mida tahaks teha nii, et iga päev oleks hea. «Ja nüüd on täiega hea. Ärkan iga päev põnevusega.»

Oma ettevõttega tegi Oja algust 2019. aasta mai lõpul. Õppima oli ta hakanud umbes pool aastat varem, liikudes üsna kiiresti õpilasest juhendajaks. «Tegemise käigus areneb inimene kõige paremini. Õpin ise iga päev. Mul on oma juhendaja ja mind on koolitatud olema juhendaja, aga loomulikult ei juhenda ma täna samamoodi nagu aasta tagasi, sest ma kasvan ja arenen kogu aeg.»

Kliente on tal aina enam ja interneti kaudu jõuab ta kodukontorist eestlasteni üle kogu maailma.

Oma tööd ei teegi ta enam tööna, vaid see on pigem kirg, nagu ta ütleb. «Näitan inimestele, milleks nad on võimelised, ja seda süsteemi, mida järgida, et nad näeks, kui vägevad nad tegelikult on.»

Tundes ise, et mõnd asja saaks teha palju paremini ja rohkem, jõudis Oja oma õpetajani ning tänu temale arusaamiseni, et sellist head õpetust vajavad ka teised. See, mida Oja Consulting klientidele pakub, on maailma juhtiva eduõpetaja ja inimpotentsiaali esiletooja Bob Proctori õpetused. Proctor on välja töötanud süsteemi, mille järgi inimesi juhendada. «Me koos õpime ja harime ennast ning juhendaja on enesearenduse kiirtee, sest paljud inimesed küll loevad aastaid raamatuid, kuid ei jõua teadmistest tegudeni. Mina lükkan neid takka, andes neile konkreetsed juhised, kuidas liikuda oma teadmistest tegudeni.»

Ettevõtte eesmärk peitub inimese potentsiaali väljatoomises. Kai Oja rääkis, et kasutame elu jooksul ainult kümme protsenti oma potentsiaalist, kuigi meie teadmised on väga suured.

Tüüpiline klient selles valdkonnas on inimene, kes tahab oma elus midagi muuta. Tal võib olla mure tervise või suhete pärast, kuid enam tullakse ikkagi äriliste või sissetuleku teemadega.

«Inimene käib näiteks kella 8–17 kontoritööl, aga tunneb, et tahaks olla sisekujundaja ja teha oma ettevõtte. Ta ei julge seda sammu astuda, sest näeb ainult piiranguid: mis siis juhtub, kui ma ei saa hakkama? Mina aitan tal läbi süsteemide näha teist poolt ehk muuta ta vaatenurka selliseks, et mis saab siis, kui see kõik õnnestub,» selgitas ettevõtte juht.

Tema sõnul on õpetuste idee, et see, mida mõtleme, on see, mida oma ellu loome. Kui mõtleme kogu aeg, et ei saa või ei suuda, siis loomegi seda. Muutuseks peab tööd tegema alateadvusega ning muutma oma uskumusi ja mõttemustreid. Proctori süsteemi abil aitab Oja inimestel seda teha.