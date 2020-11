Leiger LK on ravimuda vallas Eestis suunanäitaja

Ravimuda, mis salongis kliendi nahale jõuab, on välja toodud Hiiumaa lähedalt Kärdla lahe maardlast. «Muide, seal on muda ökoloogiliselt kõige puhtam. Mitte minu jutu järgi, vaid teadusuuringute alusel. Ja see on omadustelt üks maailma parimaid. Meremudasid – ma rõhutan, mere ravimudasid – on maailmas ülimalt vähe ja Eesti on selle poolest õnnistatud koht,» rääkis ettevõtte eesotsas olev Lembar Kivistik, kes enne ravimuda juurde jõudmist tegutses hoopis teises valdkonnas, audiitori ja pankrotihaldurina.

Omal ajal oli Kivistik üks neist, kes tegutsesid selle nimelt, et mudamaardla endale saada. Toona jäi ettevõtmine katki ning midagi suuremat maardlaga peale ei hakatud. Aastad läksid, kuni ühel hetkel tuli taas tegutsema hakata. Nii Leigeri mudaravisalong Viljandisse kerkiski. «Ega selles asjas kuskilt spikerdada olegi, sest seda, mida meie teeme, seda teised ei tee,» lausus Kivistik.

Muda saadakse kätte talvel, kui merel on jää – kaevandamisluba on ettevõttel novembrist veebruarini. Jääkattesse raiutakse paarimeetrine auk ja kaevandatakse käsitsi. Väärt kraam tõstetakse välja varre otsas oleva kopa või pangega. Seejärel pannakse see Hiiumaal lattu. Muda hoiustatakse kindlaks määratud temperatuuril ja vajadusel tuuakse seda Viljandisse 35- või 45-liitristes nõudes. «Nii et paras kehakultuur on see kõik kokku,» tähendas Kivistik ning lisas, et ettevõttelt on mudamähiseid sisse ostnud ka haiglad, näiteks Tallinnas ja Haapsalus. Et Käina lahe meremuda on ökoloogiliselt väga puhas, pole ettevõttele teatatud ühestki vastunäidustusest. «Seal sees ei ole ju parabeene ega teisi tervist kahjustavaid aineid ja teeme ikka niimoodi, et rohelised inimesed saaksid ka seda kasutada.»

Leigeri kasutatav muda ei lõhna peaaegu üldse, sel on hea konsistents ning mineraalainete sisaldus 92–95 protsenti, seega paarkümmend protsenti enam kui enamikul teistel mudadel ning pH on seitsme ringis.

Kui naturaalset ravimuda kasutada näiteks vannis, kipub jääde torustikku ummistama, kuid tegutsedes nagu Leiger LK, jäädet peaaegu ei tekigi. «Meil tuleb päevas jäädet kuni kilo,» lausus Kivistik.

Kliendile läheb protseduuri ajal peale kuni pool kilogrammi muda ja suur osa sellest hõõrutakse naha sisse. Pärast protseduuri käib klient salongis duši all ning seal on juba kogujad, mis ei lase muda üldkanalisatsiooni.

Aasta jooksul tehakse Leigeris üle tuhande mudaprotseduuri. «Protseduuridel kasutame ka oma arenduskojas valmistatud üliefektiivseid ravimudakreeme, mis on maailmas täiesti ainulaadsed,» märkis juhataja ja ütles, et ilmselt just sellepärast nad ongi tunnustusesaajate ritta sattunud.

2019. aasta suvel põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti Leaderi meetme toel valminud arenduskeskust nimetas Lembar Kivistik oma südameks ja hingeks. Seal toimub ravimuda väärindamine paljudeks toodeteks.

Kõik algab ravimuda filtreerimisest ja homogeniseerimisest ning lõpeb laboris humiinainete ekstrakti eraldamise ning sellest mitmesuguste toodete valmistamise ja pakendamisega. Samuti võimaldab tootmisliin ravimuda kuivatamist ja jahvatamist.

«Nende kreemidega, mida teeme, saab ravimuda efekti kätte igal ajal ja igas kohas, minupärast kas või sõidate rongis ja määrite põlvele või kaelale. See on hea immuunsüsteemile ja liigesevalude puhul,» kõneles Kivistik ning kiitis, et enam ei pea nad kellegi käest nõu küsima, vaid teised käivad nende käest tarkusi saamas. «Meil on praegu hea muda ja head inimesed tööl – ega muda inimesteta oleks ju midagi.»