Kolmandast sambast sai mahenäksivabrik

Piret Leskova mahenäksivabrikus on valminud viit sorti veganinäkse ning plaan on valikut pärandkultuurisarjas veelgi täiendada.

Piret Leskoval on tänavuste Viljandi ettevõtlusauhindade jagamisel põhjust olla topelt rõõmus, sest peale selle, et tema mahenäksivabrik, osaühing ÄÄ Süük on nomineeritud parima toote või teenuse kategoorias, lööb ta kaasa Mulgi väiketootjate liidus, mis võitis parima maaelu edendaja auhinna.