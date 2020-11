Kolmeks koolitab endale ise tipptasemel töötajad

Ettevõtte juhataja Leho Haldna sõnul oli 2019. aasta keskmine. «Ei midagi erilist,» nentis ta. «Kuigi müügikäive oli ajaloo suurim, ületas see napilt senise parima aasta tulemuse.»

Viimaste aastate kiire brutopalga tõus, mida ei ole toetanud tööviljakuse kasv, on avaldanud olulist mõju ettevõtte kasumile. «See on kogu Eesti tööstuse probleem: pole piisavalt inimesi, kes sooviksid tööstuses töötada, ning paljude ettevõtete kasum on tugeva surve all.»

Kolmeksil on praegu 153 töötajat ja see on viimaste aastate keskmine arv. Töötajate keskmine tööstaaž ettevõttes on umbes kümme aastat. Uute töötajate leidmine ja koolitamine on siiski paras katsumus ja esimese kahe tööaasta jooksul on kaadri voolavus üsna suur.

Kolmeksile ei ole Viljandis valmis tööjõudu. «Tänaval ei kõnni inimesi, kes oskaksid meie toodangut ilma pikaajalise koolituseta valmistada. Kõigile uutele tootmistöölistele on meil väljaõppeprogramm, mis kestab ametikohast olenevalt 4–12 kuud,» ütles Haldna.

Sellel perioodil toetab ettevõte töötajat rahaliselt ja töötaja peab oma arengus näitama edasiminekut. Palk on juhataja sõnul väga tähtis. «Kui me ei paku õpilasele umbes 1000 eurot brutopalka, siis me ei leia ühtegi uut töötajat. Kolmeksi tootmistöötajate keskmine brutotöötasu on 1400–1500 eurot olenevalt tööpäevade arvust kuus.»

Aktsiaseltsi Kolmeks asutas 1994. aastal Soome firma Kolmeks Oy. Et see on pumpade kaubamärk, oli esimene ärisuund pumpade müük Eestis. «Paari aastaga oli selge, et meie turg on väike ja väga hinnatundlik, mistõttu kogu ettevõtte tegevus sai täiesti uue suuna,» rääkis Haldna. Pumpade valmistamisest ja müügist loobuti täielikult ning keskenduti masinaehituse allhanketoodangule. Sellega tegeldakse tänini.

Niisiis on Kolmeksi põhitoodang elektrimootorite ja tööstusrobotite komponendid. Klientideks on koostetehased, millele valmistatakse pooltooteid või tooteosi. Tooraine ostetakse sisse ja suurim impordimaht tuleb Hiinast. «Hoiame vajaliku tooraine alati laos, sest peame valmistama toote tellimuse ja joonise järgi viie tööpäeva jooksul,» lausus juhataja ja lisas, et kiire tarnetähtaeg tähendab, et Kolmeks ei konkureeri odava masstoodanguga, vaid tegutseb suure ­lisandväärtusega segmendis.

Ärimudel eeldab, et transpordiaeg tehasest kliendini on kuni 24 tundi. See tähendab, et kliendid ei või olla kaugemal kui 1000 kilomeetrit ning nii asuvadki nad Skandinaavias, üks ka Poolas.

Kuigi Haldna sõnul on Viljandi väga kena koht elamiseks, pole see parim maailma vallutamiseks. «Igal aastal väheneb maakonna elanike arv umbes 500 võrra ja ilmselt on nende hulgas palju noori. Viljandimaal on tööpuudus sisuliselt ammu likvideeritud ja viimaste aastate palgaralli on vähendanud oluliselt piirkonna konkurentsivõimet,» rääkis ta.

Kolmeksis on praegu Haldna sõnul väga head spetsialistid, kes on omal alal maailma tipus. Hea näide on neil võtta Indiast, kus käputäis mehi pani sisuliselt nullist tehase püsti. Seal, Gujarati osariigis, on Kolmeksi 17 töötajaga tütarettevõte, mis valmistab malmdetaile CNC-töötlemiskeskustel. «Toodame Indias samu tooteid, mida Viljandis,» ütles Haldna.