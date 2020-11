Viljandi piiri ääres valmivad priima une tooted

«Igas kuus läheb meie ustest välja 4500–5000 toodet,» lausus Bed Factory Swedeni tegevjuht Indrek Aasna. Lisaks vooditele, peatsitele ja madratsitele vahendatakse voodijalgu ja kattemadratseid, mille on valmistanud allhankepartnerid Eestist.

Legendi järgi sai Bed Factory Swedeni eelkäija alguse lennukis, kus kaks meest juhtusid omavahel rääkima ja avastasid, et nende ärihuvid kattuvad. Esialgu alustati koostööd teise tuntud Viljandi vooditootja Deluxiga, kuid mõne aja möödudes firmad ja omanikud eraldusid ning mõlemad jätkasid tegevust omas suunas. Läinud aastani olid ettevõtte loojad ja eelmised omanikud Aasna sõnul igapäevategevustega tihedalt seotud. Nende peaülesanne oli suhtlemine võtmeklientidega ja müügitöö.

«2019. aasta kevadest, kui suurim klient Tempur Sealy International meid üles ostis, on meie juhtimine sada protsenti Eestist ära ja nõukogu asub Londonis,» rääkis tegevjuht.

Töötajaid on ettevõttes ligikaudu 110 ja see arv muutub eri kuudel umbes viie võrra kas üles või alla. Tublisid töötajaid Aasna juttu mööda Viljandis lihtne leida ei ole, kuid pikka aega on tehtud koostööd personaliküsimustega tegeleva osaühinguga PersonalDisain, mis on aidanud heade lahendustega välja tulla igasugusest olukorrast. Kaadri voolavus on kindlasti väiksemaks jäänud kui eelmistel aastatel, ent rohkem kui saja inimesega ettevõtte puhul on liikumist kogu aeg ning värbamine ja uute inimeste otsimine on igapäevatöö osa.

Bed Factory Swedeni peamine turusuund on olnud Skandinaavia. Et voodi on mahutoode, on Aasna rõhutanud, et seda pole kaugele transportida tulukas, sest nii sööb logistikakulu kauba konkurentsivõime. «Peame aru saama, et oleme üks Euroopa põhjapoolsemaid riike ja meie kaupade suur sisendkulu on logistika, see tähendab, et igas segmendis me maailma ei valluta,» sõnas ta.

Uute omanikega avanesid ettevõttele Saksamaa ja Beneluxi maad, kuhu uusi tooteid välja töötatakse. Nende kõrval on ka eksootilisemaid kliente, näiteks oktoobri lõpus saadeti konteineritäis luksuslikke mootorvoodeid Taiwanisse. Mootorvoodi on ase, kus saab liigutada pea- ja kaelaosa endale mugavasse asendisse.

2020. aastale tagasi vaadates ütles Aasna, et see oli päris hirmutav. Tellimused kadusid kiiresti ning tootmine tuli osaliselt seisma panna. «Kasutasime ka riigi antavat toetust,» sõnas ta. Õnneks suvel olukord paranes ja tugevat nõudlust on praegu näha kuni aasta lõpuni. «Mis edasi saab, seda ei julge ennustada. Elame nädal korraga.»