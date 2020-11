Ühemehefirma võlud ja valud

Oma tegevuse Päikesepuus võttis ta kokku lühidalt: teen igasuguseid puidust asju, aga enamasti mingeid natuke imelikke. «See oli vist 2011. aasta, kui sai see ettevõte registreeritud, kohe pärast Viljandi kultuuriakadeemia lõpetamist,» meenutas ta.

Osaühingu kauni kõlaga nime Päikesepuu taga ei ole Ansperi sõnul muud kui tõlge inglise sõnast «sunwood», mis omakorda tuleb mõistest «sun-dried wood» ehk päikesekuivatatud puit. «Minu seminaritöö teema oli Eesti tingimustesse ja väikeettevõtjale sobiva, päikeseenergial töötava puidukuivati väljatöötamine. Ettevõtte tegevusalaks pidigi saama selliste kuivatite ehitamine ja madala primaarenergiasisaldusega kvaliteetse tisleripuidu tootmine. Lisaks palkehitus, sest seda eriala ma õppisin,» rääkis ta ning lisas muigega, et ingliskeelne nimi oli ju tähtis, sest otse loomulikult pidi ta kohe hakkama välisturge vallutama.

Kuivati sai ta ettevõtluse arendamise sihtasutuse teadusosaku abil. See küll töötab, aga tahab natuke ümberehitamist ja automatiseerimist, mis on Ansperi sõnul juba viimased viis aastat olnud loendamatute poolikute projektide nimekirjas ja mida ta loodab tuleval aastal kätte võtta.

Vahepeal on Ansper teinud palgatööd ja ise mitut meest palgal pidanud, aga ühtäkki, nagu ta märkis, lõi talle treimine pähe ja vägede juhtimisest sai villand. «Viljandisse ehitust õppima saigi ju tuldud selleks, et laua tagant pääseda ja midagi oma kätega teha. Viimased umbes viis aastat olen soolotanud ja nautinud ühemehefirma võlusid ja valusid.» Projektipõhiselt on küll abi palgatud ja koostööd tehtud, kuid paarinädalasest ühistööst on piisanud. «Siis tahaks jälle rahu, vaikust ja sõltumatust.»

Koroona lõi ka Andres Ansperi puitnikerdustega toodete turu uppi ning praegu on ta jälle palgatööga käe soojaks saanud. «Mis seal muud öelda, kui et täitsa tore on üle hulga aja taas elada nii, et süüa saab mitut leiba korraga. Ehk siis natuke ehitust, natuke tisleritööd, natuke treimist, natuke kasetohu ja muu puukoorega tegelemist. Lähiajal on näiteks vaja Viljandis ühe palkkonstruktsiooni remont lõpetada, vaegnägijate loodusõppematerjali tarbeks 30 linnumuna treida, aasta puitehitise aukirjad teha – kasetoht vineerile pressida, raamida, viimistleda ja laserlõikusesse saata –, portsule nahaparkimistööriistadele käepide treida ning ühele tammeplankudest töötasapinnale algus teha.»

Parema meelega nikerdab Ansper eritellimusi, täpselt seda, mida kliendil tarvis, mitte ei tekita portsu kraami ja siis inimestes vajadust selle järele.

Päikesepuu ühe ereda tooterühmana paistavad silma lambid. Neisse on sõrmeotsaga lisatud metalli ja plasti, aga põhimõtteliselt disainib Ansper oma asjad nii, et need on kergesti parandatavad, ümbertehtavad ja demonteeritavad. See tähendab, et ta mitte ei liimi materjale kokku, vaid kruvib, poldib ja kasutab muid mehaanilisi kinnitusmeetodeid.