Erakordsed olud hoogustasid tegemisi

Puidukoda tegeleb puidu väärindamisega. Saematerjal hööveldatakse kliendile sobivasse profiili, värvitakse ja vajaduse korral immutatakse. Ettevõte toodab erinevaid sise- ja välisvoodrilaudu ning põranda- ja terrassilaudu. Toormaterjalina kasutatakse enamasti põhjamaist puitu, millest enamik pärineb Põhja-Venemaa saeveskitest ja Soomest ning väiksemas osas Eestist, Lätist ja Valgevenest.

Ligikaudu 20 protsenti valmistoodangust müüb osaühing Eesti turule, seda enamasti Puumarketi kaudu. Viljandis on Puidukoja toodete edasimüüja osaühing Gethis. «Viljandis on nii mõnegi maja fassaad meie toodangust tehtud,» lausus Vaheoja.

Tootevalik on näha ettevõtte kodulehel, kus asub tootesarja Woodmood kataloog. Woodmood on rahvusvaheline kõrgväärindatud höövelpuidubränd. See on Puidukojas too- detud ja värvitud ning kannab endas klassikalist ja maitsekat disaini. «Seda premium-toodet saab samamoodi Puumarketist,» sõnas Vaheoja.

Puidukojast väljub kuus 12 000 – 14 000 kuupmeetrit toodangut. «Kui võtame keskmise veoauto koorma, mis on umbes 50 kuupmeetrit, siis võib neid arvutusi teha ...» ütles Vaheoja ja täheldas, et sissetulevad ja väljaminevad autod tekitavad Karksis iga päev suhteliselt tiheda liikluse.

Kui Eesti turule jõuab 20 protsenti toodangust, siis 80 läheb üle maailma laiali. Müüakse Euroopasse, USA-sse ja eksootilisematest kohtadest näiteks Lõuna-Koreasse ja Indiasse. Puidukoja sidusettevõtted on Poolas, Tšehhis ja Inglismaal. Puidukoda ise on RoseGroupi kuuluva ettevõtte Protac tütarettevõte. «Kui Protac turustab oma kaupa põhiliselt Prantsusmaal, siis meie müüme rohkem kui 35 riiki,» lausus logistika- ja haldusosakonna juht.

1997. aastal alguse saanud ettevõttes on praeguseks palju muutunud, alustades seadmetest ja inimestest, kuni selleni, et Enn Kinnase loodud Karksi höövlitööstusest on saanud Prantsuse puidufirmade grupi liige ja rahvusvaheline ettevõte.

Eesmärk on aga kasvada veelgi. Selle rohkem kui 20 aastaga, mis ettevõte turul on olnud, on ta saavutanud oma valdkonnas kindla positsiooni ning kaubamärk on väljaspool Eestit tuntud.

Praegu on ettevõttes 115 töötajat ning kohalike kõrval on ametis inimesi Pärnust Räpinani. Müügikontor paikneb Tartus, kuid umbes 80 protsenti töötajaskonnast on Karksi külas. See ettevõte on Mulgi valla üks suuremaid tööandjaid. Vaheoja sõnul on soov liikuda sinnapoole, et olla ükskord ka üks parimaid tööandjaid.