Tallinna Sadam jätkab Vanasadamasse investeerimist olenemata koroonakriisist

Sadama juhatuse liige Marko Raid sõnas, et ollakse jätkuvalt arvamusel, et kriisi näol on tegemist ajutise probleemiga, mis saab lahenduse loodetavasti järgmise aasta teiseks pooleks. «Oleneb, kui kiiresti meditsiin järgi tuleb ja kuidas vaktsiiniga läheb. Aga me ei näe kindlasti, et see langus on pikaajaline trend ja taastumist ei tule. Me usume, et see taastumine toimub, tõenäoliselt järgmise aasta teises poolest, hiljemalt ülejärgmisel aastal,» rääkis Raid.