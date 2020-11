Koroona andis valusa hoobi Tallinna Sadama kasumile

Ettevõtte 9 kuu müügituluks kujunes 82,1 miljonit eurot, mis on 18,4 protsenti vähem, kui mullu. Kasum langes aga 36,6 protsenti 22,8 miljonile eurole, teatas Tallinna Sadam börsile.

«Reisijate ärisuund on küll hetkel languses, aga siiski jätkame jõuliselt investeerimist Vanasadama reisisadamasse, sest usume, et pikas perspektiivis on pandeemia mõju ajutine ja reisijate liikumine taastub lähiaastatel,» ütles Kalm.