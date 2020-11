Uuringud on näidanud, et iga pesukorraga uhutakse kanalisatsiooni keskmiselt miljon sünteetilistest kangastest eralduvat plastiosakest, mis satuvad looduskeskkonda ja sealt toitumise käigus veeloomadesse, edasi aga inimeste organismi. Stockholmi keskkonnakaitse agentuuri hinnangul satub rõivaste pesu käigus Euroopa Liidu riikides vette 16 000 – 41 000 tonni mikro­plasti aastas. Peenemad mikro­plastiosakesed on nanomeetrilises mõõtskaalas ning võivad tungida ka rakkudesse. Sellise saaste mõju tervisele pole praegu veel lõpuni teada.