Pipedrive'ist saab ükssarvik, Eestit tabab miljonärisadu

Kuigi tehingu täpset summat ei avalikustata, on teada, et firma asutajad ja senised omanikud annavad käest enamusosaluse. Kuna firma turuväärtust hinnatakse tehingujärgselt 1,5 miljardile dollarile ehk ligikaudu 1,27 miljardile eurole, võib kontrollpaki hind USA miljardäri Robert F. Smithi loodud investeerimisfirmale Vista Equity Partners olla suurusjärgus vähemalt 750 miljonit dollarit. Eestis on suurema hinnaga kaubaks läinud ainult Skype.