Turismiliidud soovivad valitsuselt saada 45 miljonit

Liitude esindajad kirjutasid ühispöördumises, et nende vaates on tähtsatest valdkondadest kriisis enim kannatanud turismisektor ning ilma välise abita ei jää sektorisse kevadeks alles vajalikul määral sektoris hinnatud oskustega inimesi ja ettevõtteid, kellega järgmisel aastal turismiteenuseid edukalt taaskäivitada ning turismiteenuste eksporti taastada.

Nad märkisid, et töötukassa juht Meelis Paavel on meedias kinnitanud, et amet on valmis pikendama turismisektoris tööjõumeetmeid 30 miljoni euro ulatuses. Seda saaks nende sõnul teha töötukassas kevadel rakendatud tööjõumeetme jäägi arvelt.