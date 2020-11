Kohus jättis Erialiga seotud süüasjas kahtlustatavad vabadusse

Ilya Dyagelevi kaitsja, advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaadi Dmitri Teplõhhi sõnul märkis maakohus, et nõuetele vastav argumentatsioon peab sisalduma juba vahistamistaotluses, kuid käesoleval juhul puudub see täielikult.

«Kaitsjana on mul hea meel, et Ilya Dyagelev on vabastatud. Nii saab kiiremini olemasolevat vaidlust lahendada,» ütles Teplõhh.