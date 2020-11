TS Laevad sai uue juhi Eesti Energiast

Praegu töötab Randveer Eesti Energia koduturgude müügi- ja kliendikogemuse direktorina. Varasemalt on ta töötanud juhtivatel kohtadel Microsoft Eestis, Starman Grupis, olnud Estonian Airi kommertsjuht ja juhatuse liige ning täitnud ka EMT juhatuse liikme ja müügidirektori kohuseid, teatas Tallinna Sadam.

Randveeril on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist ning ta on läbinud mitmeid juhtimisalased koolitusi nii Eestis kui välisriikides. Ka on ta Tallinna Sadama teatel merendushuviline ning väikelaeva omanik ja kapten.