Jahtklubide liidu presidendiks valiti Kalev Vapper

«Minu jaoks lõppes 57. purjetamishooaeg. Selle enam kui poolsajandi jooksul on Eesti purjetamises toimunud tohutu areng, eriti viimase 30 aastaga ja tõus jätkub. Iga aastaga lisandub uusi merehuvilisi, klubisid, väikesadamaid. Igal aastal, välja arvatud tänavune koroonasuvi, külastab meid üha enam mereturiste ja me ise seilame järjest kaugematel meredel,» rääkis Vapper. Tema sõnul on purjetamine on Eesti ala, kuna Läänemere kaldal elades on eestlased alati merd armastanud ja merest lugu pidanud. Purjetamine koos jääpurjetamisega on spordiala, mis on toonud Eestisse kõige enam tiitlivõistluste medaleid.