Kurikuulsat hoiu-laenuühistut kahtlustatakse kelmuses ja omastamises

Investeerimiskelmus seisneb kahtlustuse kohaselt selles, et ERIALi omakapitali näidati avalikkusele suuremana kui see tegelikult oli ning nii anti klientidele valeinfot hoiu-laenuühistu tegelike rahatagatiste kohta. Investeerimiskelmuse toimepanemises kahtlustatakse ERIALi asutaja Iljad (34), praegust juhatuse liiget Danielat (40) ning Delkona OÜd, teatasid prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei.

Ühistu laristas võõrast raha

Liikmed andsid kontrolli käest

Riigiprokurör Sigrid Nurm ütles, et ERIALi juhid kahjustasid kõigi heausksete hoiustajate usaldust. «Hoiu-laenuühistut ei saa võrrelda pangaga. Ühistud on loodud liikmete aktiivse tegevuse koondamiseks ning liikmetel on kohustus seista ühingu hea käekäigu eest,» selgitas Nurm.

Kuid erinevalt pangast ei kontrolli finantsinspektsioon hoiu-laenuühistute tegevust ning seetõttu eeldab investeerimine liikmete enda aktiivset panust ja rahakasutuse üle kontrolli. «Paraku näeme, et paljud liikmed on volitanud teisi hoiu-laenuühistu liikmeid või juhatuses olevaid inimesi oma vara kasutamise üle otsustama. Praegusel juhul on usaldus ja otsustusõiguse käest andmine liikmed halba seisu pannud, sest volitatud inimesed on lähtunud investeerimisotsuseid tehes eelkõige isiklikest huvidest,» rääkis Nurm.