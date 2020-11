Koroonavaktsiini mõju jõuab majandusse pooleaastase viitajaga

Teade, et USA ravimifirma Pfizer ja Saksamaa biotehnoloogiaettevõtte BioNTech ühisarenduses olev vaktsiin on koroonaviiruse ennetamisel äärmiselt efektiivne, tõi eile kaasa globaalse börsiralli. Eelkõige kallinesid lennu- ja reisifirmade aktsiad, mis on koroonaviiruse tõttu enim räsida saanud. Lootuses, et nõudlus hakkab taas kasvama, kerkis ka nafta hind. Siiski kimbutavad majanduslangus ning kasvav töötus endiselt paljusid riike ning vaktsineerimise mõju tuleb reaalmajanduses oodata kuni viirusega nakatunute arv hakkab ka tegelikult vähenema.