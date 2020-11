Küberjulgeolek ⟩ Euroopa Liit taotleb kiirkorras sissepääsu sotsiaalmeedia tagauksest

Täpsemalt puudutab resolutsioon nn E2E ehk lõppkasutajalt lõppkasutajale krüpteeringut. See tähendab, et kui isik A saadab isikule B kirja, ei saa isik C seda lugeda ilma, et tal oleks vastav võti. Seni niisugust võimalust olnud pole. Kodanikuühendused on öelnud, et faktiliselt lõpetab see ära turvalise krüpteerimise tavakasutajate jaoks, vahendab euractiv.com.