LHV Groupi kasum jäi plaanitust väiksemaks

AS LHV Group teenis oktoobris 2,6 miljonit eurot puhaskasumit, seejuures AS LHV Pank teenis puhaskasumit 2,9 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 200 000 eurot. Grupi möödunud aasta oktoobri konsolideeritud puhaskasum oli 2 miljonit eurot.