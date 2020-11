Nõudlus kodukontorite järele kasvas viiendiku võrra

Kinnisvaraportaali Kinnisvara24.ee tegevjuhi Katrin Aroni sõnul sulgesid mitmed suurettevõtted novembri alguses ettevaatusabinõuna oma kontorid: «Koroonajuhtumite arvu kasv on muutnud inimesi taas ettevaatlikumaks. Otsitakse alternatiivi avatud kontoris töötamisele, aga kuna kodus on paljudel keeruline keskenduda, siis otsitakse väiksemaid üüripindasid, kus käia igapäevaselt tööd tegemas.»

Katrin Aroni sõnul on koroonaviirus mõjutanud kinnisvaraturgu mitmeti. «Kõige suurem kinnisvaralt teenitava sissetuleku langus on tabanud neid omanikke, kes rendivad tavaliselt oma vara turistidele. Välismaalaste nõudlus lühiajaliseks väljaüürimiseks mõeldud korterite vastu on praegu pea olematu ja see on suurendanud pakkumiste arvu pikaajalise rendi turul. Teisalt on kasvanud huvi selliste korterite vastu, mis sobivad distantsilt töötegemiseks ja tavapäraselt turistidele välja rentimiseks mõeldud korterid lähevad praegu kaubaks kodukontorina,» lausus Aron.