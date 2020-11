Eksperthinnangud Covid-19 teise laine mõjust majandusele on vastandlikud

Suurbritannia kantsler Rishi Sunak hoiatas, et teise koroonaviiruse tõttu riigis kehtestatud liikumispiirangud ja äride sulgemine avaldavad «märkimisväärset täiendavat mõju» Ühendkuningriigi majandusele, kuid keeldus täpsematest prognoosidest, kirjutas Express&Star. Kantsler märkis, et uued keelud annavad majandusele hoobi, kuid tõenäoliselt saab see olema kevadisest riigi lukkupanekust erinev. Koolid jätkavad seekord tööd ning firmad on valmistunud kodustöötamiseks, kuid tööjõuturule ning firmade majandusnäitajatele võib see täiendavaid hädasid põhjustada, hoiatas ta. Bank of England avaldab ametliku prognoosi 25. novembril.