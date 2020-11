Prantsusmaalt startis 9. ümberilma soolopurjetamise regatt Vendee Globe

Täna algav on üheksas Vendee Globe regatt ning stardis on rekordarv võistlejaid, kuus 33-st üksinda ümberilmareisile asuvatest kaptenitest on naised. Võistlussõit tuleb sooritada peatusteta ja kõrvalise abita, marsruut kulgeb ümber Lõuna-Ameerika ja Aafrika lõunatippude. Senine Vendee Globe rekord pärineb 2016-2017 aasta võistlusest, kui prantslane Armel Le Cleac'h võitis regati 74 päeva, 3 tunni ja 35 minutilise ajaga.