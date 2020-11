Keri tuletorni remont maksab poole rohkem kui eraldatud toetus

«Keri tuletorni rekonstrueerimise projekteerimine on pooleli ja peaks valmis saama selle aasta jooksul,» rääkis veeteede ameti haldusosakonna peaspetsialist Rando Sirak Kuku raadio saatele Meretund. Projekteerimisele eelnenud uuringute tulemusel aga selgus, et rekonstrueerimine läheb maksma oluliselt rohkem, kuna esialgne hinnang remondi maksumusele anti, kui ei olnud veel uuringuid ja projekte. «Nüüdseks on selgunud, et projekteerija hinnangul läheb remont maksma üle nelja miljoni euro, ja see on ilma käibemaksuta,» ütles Sirak.