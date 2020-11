Uus juht lubab viia Baltika Euroopasse

12. märtsil teatas Baltika, et ettevõtte uueks juhiks saab alates 1. aprillist Fabio Perini, aga veel enne oma volituste lõppemist, 25. märtsil esitas Baltika eelmine juhatus eesotsas tegevjuht Mae Leyreri ja finantsjuht Maigi Pärnik-Pernikuga kohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks. Seda tegema veenis eelmist juhtkonda Perini.

«Kui olin näinud, mis oli juba toimunud Itaalias, ja olin näinud Baltika arve, ütlesin Mae Leyrerile: «Mae, sa pead minema kohe saneerimisele. Sa ei saa enam oodata. Kui jääd ootama veel kuu, siis seda ettevõtet enam ei ole.» Nad tegid seda ning tänu sellele on ettevõte veel elus,» ütles Perini.

Oma tulevikku näeb Perini Eestis. Tema sõnul on siin ainuke miinus kliima.

«Ma ei näe piisavalt päikest, aga ma olen Põhja-Itaaliast ja olen olnud välismaal,» ütles Perini ise lõbusalt naerdes. «Mina ja mu pere on leidnud siin elamiseks ideaalse elukoha. Ostsin kinnisvara Tallinnas, sest ma näen enda ja perekonna tulevikku siin,» lisas ta.

Ka Baltika kohta ütles ta, et see on tema projekt ning Baltika meeskond on parim, kes tal kunagi on olnud.

«See on täpselt see, mida ma tahan. Ma soovin teha midagi, mis jääks nii ettevõttele kui ka Eesti inimestele meelde. Seepärast on minu eesmärk viia see ettevõte nii kaugele kui võimalik. Mu eesmärk on, et viie aasta pärast oleks Baltika 60–100 miljoni eurose aastakäibega äri,» selgitas Perini. Seni on Baltika suurim käive olnud 76 miljonit eurot 2008. aastal.

Filmilik saabumine Eestisse Perini saabumine Eestisse kõlbab päris hästi filmistsenaariumiks, sest riigid olid juba lukus, hotellid kinni ning ka rendiautosid polnud võimalik saada. Ajal, mil Perini oli Soomes, võttis ta oma elukaaslasele ja väikesele lapsele pileti Itaaliast Poola (Perini elukaaslane on rahvuselt poolatar). «Ma tegelikult ei teadnud, kuidas Eestisse jõuda, aga teadsin, et minu kohalolek on vajalik. Otsustasin sõita Itaaliast oma autoga, koos koeraga. Poola piiri Austriaga sain ületada, sest näitasin pabereid, kus oli kirjas, et sõidan tööasjus Eestisse. Magada polnud aga mitte kusagil, sest hotellituba polnud võimalik saada,» selgitas Perini. Nii tuli magada autos. Mitmel piiril peeti teda küll kinni, aga ta jõudis ilusasti Poola, kuigi pidi seal olema 15 päeva kohustuslikus karantiinis. Õnneks oli tal väike korter Varssavis, aga selle sisustus oli saadetud juba Tallinna. Nii oli ta viisteist päeva korteris, kus ei olnud mitte ühtegi voodit, mitte ühtegi tooli, oli vaid väike köök ja vannituba. «Ma olin tõesti hulluks minemas,» toonitas Perini. «15 päeva jooksul olin vahepeal vormistanud pabereid ning Leedu ja Läti võimud andsid mulle loa lahkuda Poolast ja minna Eestisse. Kui 26. aprillil Eestisse jõudsin, oli siin eriolukord. Koer oli haige ning peaaegu suremas. Naine nuttis, laps nuttis. Ettevõte oli peaaegu pankrotti minemas. Mõtlesin, kas see on mingi nali või on see unenägu... Siis ütlesin endale, et see on unenägu. Mõtlesin, et kui enam pole mitte midagi kaotada, tuleb alustada probleemide lahendamist ühekaupa,» lisas Perini. «Ühel päeval kirjutan ma sellest raamatu, sest see kõik oli uskumatu,» lubas Perini.