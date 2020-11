Sandor Liive sai RB Raili nõukogu liikmeks

Liive on töötanud juhtivatel kohtadel Tallinna Sadamas ja Eesti energiaettevõttes Enefit. Praegu tegutseb ta erinevate ettevõtete juures. Muu hulgas on ta erakapitali investeerimisfondide vanemnõustaja, idufirma Tuleva nõukogu liige ning Pakri Teadus- ja Tööstuspargi nõukogu esimees, teatas RB Rail.

RB Raili nõukogu koosneb kuuest liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. Iga aktsionär nimetab kaks nõukogu liiget. Nõukogu ülesanne on valida ettevõtte juhtkond, luua ettevõtte juhtimiskeskkond ning anda strateegilisi suuniseid.

RB Raili nõukogu esimees on Anrī Leimanis.

RB Rail on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis loodud selleks, et koordineerida Rail Balticu projekti elluviimist. RB Rail on Rail Balticu projekti keskne koordinaator.