Laevanduseelnõu saavutus: esimene suurem kaubalaev valis Eesti lipu

Veeteede Ameti peadirektori kohusetäitja Marek Rauk ütles, et Ristna tagasitulek Eesti lipu alla kinnitab, et liigume õiges suunas. «Oleme koostööpartneritega teinud ära suure töö ning on väga hea meel näha, et pingutus hakkab vilja kandma ning laevaomanikud tunnevad Eesti lipu vastu taas huvi,» ütles Rauk. Ta lisas, et suvel jõustunud laevanduspaketi vastu on huvi tundud mitmed reederid ning nüüd on fookusesse võetud paketi veelgi aktiivsem turundamine.