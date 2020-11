Eesti idufirmad tasusid tööjõumaksudeks rekordilise summa

Startup Estonia loodud Eesti idufirmade andmebaasi (Estonian Startup Database) põhjal tegutseb Eestis kokku 1110 iduettevõtet, kellest 257 on tegutsenud vähemalt viis aastat.

Tänavusel aastal on asutatud 66 uut iduettevõtet.

Maksuameti statistika näitab, et kolmanda kvartali lõpuks töötas Eesti startup-sektoris 6329 inimest, mida on kolm protsenti enam kui möödunud aastal. Suurim tööandja on jätkuvalt Transferwise 939 töötajaga, järgnevad Bolt (606) ja Pipedrive (389).