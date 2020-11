Swedbank: pensionireform kiirendab majanduskasvu

«Kriisi madalaim punkt on läbitud, kuid viiruse teise laine ja uute majanduspiirangute tõttu on ebakindlus endiselt kõrge. Meie prognoosi järgi võtab majanduse taastumine rohkem aega ja tuleb ebaühtlasem kui varasemalt ootasime,» kirjutas Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina panga blogis.

Tänavuse aasta langust hindas pank väiksemaks peamiselt tänu oodatust tugevamale paranemisele suvekuudel, mis on küll viimasel ajal nõrgenenud – seega on neljanda kvartali ja 2021. aasta esimese poole väljavaade mõnevõrra halvenenud ning majanduse taastumine tuleb ebaühtlane nii piirkonniti kui ka sektorite lõikes.

«Meie hinnangul langeb euroala majandus sel aastal 7,3 protsenti ning taastub järgmisel aastal 3,7 protsenti. Põhjamaad ja Balti riigid on siiani suutnud majanduskriisile paremini vastu seista kui paljud euroala riigid, kuid jäävad endiselt haavatavaks viiruse suurema leviku ja kesisema välisnõudluse taustal,» tõi Mertsina välja.

2020. aasta esimese poolaasta Eesti majanduslangus – aastavõrdluses 3,9 protsenti – oli Euroopa riikide seas üks väiksemaid. Löök majandusele on tegevusalade järgi olnud Swedbanki sõnul aga erinev – kõige halvemini on läinud turismist sõltuvatel tegevusaladel, samas kui info ja side ning ehitus pidasid kriisile veel hästi vastu.

Majanduse taastumisele Eestis on panga hinnangul aidanud kaasa koroonaviiruse leviku esimese laine kiire kontrolli alla saamine, õigeaegne riigi toetus, enne kriisi eskaleerumist heas korras riigirahandus ja võrdlemisi hästi tasakaalustatud makromajanduse seis. «Eesti enamike suuremate kaubanduspartnerite majanduslangused on Euroopa riikide võrdluses olnud väiksemad, mis on samuti pidurdanud meie majanduslangust,» märkis Mertsina.