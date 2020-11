Ehitusfirmad kasvatasid kriisile vaatamata tublisti ärimahtu

Kui koroonakriisi alguses ütlesid ehitusfirmad, et kriis jõuab sektorisse pika vinnaga, sest tööde portfelli jagub veel pikemaks ajaks, siis praeguse seisuga ei ole protfelli langust veel kuskilt suurelt paista. Kolmandas kvartalis lisas Merko Ehitus, kes on Eesti inimestele tuntud ehk enim korteriarenduste poolest, oma portfelli enam kui 72 miljoni euro jagu lepinguid, peaaegu poole jagu rohkem kui aasta varem. Ka kinnisvara müük läks mühinal: kortereid müüdi kolmandas kvartalis 165 korterit eelmise aasta 106 korteri asemel, tulu teeniti selle pealt 11 miljoni euro asemel 21 miljonit – kasv missugune. Samuti paisus müügitulu ning kvartali puhaskasum oli aastataguse ajaga võrreldes pea kahekordne, 4,7 miljonit eurot.

Nordecon, keda teatakse pigem rajatiste ehitajana, teatas samuti müügitulu ja portfelli kasvust. Uusi tellimusi saadi kolmandas kvartalis juurde ligi 88 miljoni euro jagu, nii et teostamata tööde portfell hakkab Merko Ehitusega võrdsustuma. Erinevalt viimasest tabas Nordeconi aga kolmandas kvartalis tugev kasumilangus, aastatagusega on kasum peaaegu poole väiksem, 1,6 miljonit eurot. Nordecon tõi börsiteates välja, et see polnud seotud marginaalisurve vaid Ukraina grivnaga, kus firma samuti tegutseb. Kuna grivna aruandlusperioodil euro suhtes 20% nõrgenes, tuli võtta sisse 1,3 miljoni euro suurune laenukahjum.