Valitsus toetab põllumehi 12 miljoni euroga

Peamised kahju saanud sektorid on Alleri sõnul piimatootmine, lihaveise- ja seakasvatus, lamba- ja kitsekasvatus ning aiandus. Toetusraha täpsem jaotus selgub hiljem.

Piimatootmise puhul on probleemiks piima kokkuostuhind, mis on alates aprillist alla omahinna püsinud. Veiste kokkuostuhinnad on langenud alates selle aasta algusest – veiselihasektorit mõjutab enim toitlustusasutuste olukord, tarbijate sissetulek ning ekspordi märkimisväärne vähenemine.