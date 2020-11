Leedu: Läti ja Eesti ei saa esialgu Venemaaga elektriga kaubelda

Pärast seda, kui Läti ja Eesti elektrivõrguoperaatorid teatasid, et alustavad 5. novembrist Venemaaga elektriga kauplemist riikide vahel kinnitatud uue kolmepoolse metoodika alusel, teatas Leedu, mis metoodikat veel heaks kiitnud ei ole, et esialgu see ei toimi.