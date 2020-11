Tallink jäi enam kui 20 miljoniga kahjumisse

Kontserni hinnangul kinnitavad 2020. aasta esimese üheksa kuu ja kolmanda kvartali auditeerimata majandustulemused, et käesoleval majandusaastal tervikuna kontsern kasumisse ei jõua.

«Selle raske aasta kolmas kvartal on olnud meie jaoks tõusude ja mõõnadega aeg. Alustasime kvartalit suure optimismiga, algatades uusi laevaliine, tegevusi ja plaane, lootuses taastumisele kasvõi osaliselt, kuid lõpetasime peaaegu samas kohas, kust alustasime selle aasta esimeses kvartalis,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ta lisas, et tänu uutele liinidele, erikruiisidele ja meeskonnatööle sai Tallink nii kaugele, et võitis mõnevõrra tagasi teises kvartalis kaotatud aega ja müügitulu.

«On märkimisväärne, et reiside hulk, mille tegime selle aasta kolmandas kvartalis, oli vaid 7 protsenti väiksem kui samal perioodil eelmisel aastal ja see kõnekas fakt näitab selgelt, kui palju tööd selles kvartalis ära on tehtud,» selgitas Nõgene.