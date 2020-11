Tallink jäi enam kui 20 miljoniga kahjumise

Ta lisas, et tänu uutele liinidele, erikruiisidele ja meeskonnatööle sai Tallink nii kaugele, et võitis mõnevõrra tagasi teises kvartalis kaotatud aega ja müügitulu.

"On märkimisväärne, et reiside hulk, mille tegime selle aasta kolmandas kvartalis, oli vaid 7 protsenti väiksem kui samal perioodil eelmisel aastal ja see kõnekas fakt näitab selgelt, kui palju tööd selles kvartalis ära on tehtud," selgitas Nõgene.