Siem: mööblitööstuses on tähtis automatiseerimine

Siem kohtus kolmapäeval Eesti mööblitootmisettevõtete ning Eesti Mööblitootjate Liidu esindajatega, et arutada töötleva tööstuse olukorra üle koroonaviiruse kriisi valguses, ekspordivõimaluste laiendamise ning muude sektori väljakutsete ja ambitsioonide üle, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Minister märkis kohtumisel, et mööblitööstus suure eksportijana on riigile oluline sektor, kellele on avatud kõik riigi suured ekspordiprogrammid Saksamaale, Hiina ja Araabia Ühendemiraatidesse.