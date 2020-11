Peterson: tööandjad kasutavad inimeste peal juriidilist vägivalda

Ehitus. Ehitajad käisid meil koosolekul ja küsisid, kas me räägime Eesti seadustest või sellest, mis tegelikult toimub. Nad ei seostanud end enam ammu Eesti seadustega. Kaua riik seda tolereerib, et on valdkonnad, kus riigi seadused ei kehti? See on koostöökoht, sest kui ühes valdkonnas seadused ei kehti, valgub selline käitumine ka teistesse valdkondadesse. Riik ei tohiks olla sellistest vaakumitest huvitatud, sest tal jääb ju ka niimoodi maksuraha saamata.

Üks, mida pole veel arutanud, on see, et kui kriis on pikemaajaline, siis tuleks töötuid pikemalt toetada, et nad ei kaoks ära. Eelmise kriisiga läks ära 100 000 inimest, kes Soome, kes Rootsi, kes kadus lihtsalt tööturult. Nende hoidmine on odavam kui hiljem tagasitoomine.

Praegu on näiteks käsil läbirääkimised kaupmeeste liiduga, kes soovib uue lepinguga juurutada muudatust, et inimene saaks näiteks ühes kuus töötada 160 tundi, teises 130. Küsimus on selles, et need ettepanekud, mis on lauale jäänud, on ainult need, mis on tööandjale kasulikud. Aga kui tulevad inimeste paindlikkusesoovid – näiteks teha mõned tervisepäevad aastas –, siis miskipärast ärrituvad tööandjad väga. Kui näiteks IT-firmad ütlevad meile, et nad kõnelevad nüüd nii iseenda kui ka töötajate nimel, siis sellist asja me läbi ei lase.

Euroopa Komisjon on teinud algatuse, et Euroopas võiks kehtida ühtne süsteem, kus miinimumpalk oleks kas 50% riigi keskmisest või 60% riigi mediaanpalgast.

Viimasel ajal on taas Euroopa Liidus kerkinud üles üleliidulise miinimumpalga küsimus. Sisuliselt saan aru, et on neli võimalust: riigis pole mingit miinimumpalka, miinimumpalka pole, aga on sektorite palgad, riigis on kõikidele kehtiv miinimumpalk, on nii miinimumpalk kui ka sektorite endi eripalgad. Kas on ka sellist varianti, et kehtiks ainult töötaja-tööandja kokkulepe?

Päris lagedat põhja pole. On oma sektori miinimumid nagu näiteks Eestis arstidel-õdedel, Eesti riiklikul miinimumpalgal neile mingit mõju pole. Euroopa Komisjon ajab kahte suunda: esiteks, et oleks kaetud n-ö see alumine äär ehk kui palk on väga väike, siis nad ametiühingutesse ei kogune ning ametiühing nende eest võidelda ei saa. Teine suund on see, et Euroopa Komisjon tahaks näha suuremat kaetust kollektiivlepingutega, ideaalis 70 protsenti, Skandinaavias on see juba praegu kõrgem. Kui suur on võimalus, et see algatus Euroopas üldse läbi läheb?

Põhjamaad ajavad praegu vastu, ei saagi aru, miks, kuigi see kopeeriks nende enda mudelit, ju näevad ohtu oma süsteemile. Ida-Euroopa on vastu, kuna arvab, et see on konkurentsieelis, kui palgad on madalad. Tuumikriigid Lääne- ja Lõuna-Euroopas saavad aru, et see liit kaua ei kesta, kui sotsiaalseid probleeme ei lahendata. Brexit oligi paljudele äratuseks. Liitu lagundavadki eelkõike töö- ja sotsiaalküsimused. Nii et ametiühingud ja Euroopa komisjon on ühes paadis, valitsused pigem nii ja naa, tööandjatega nii, et vaata, et tänavale ei tule. Milline on teie Euroopa-visioon?

Euroopa ei saa olla odava tööjõu pakkuja, vaid nutika tööjõu pakkuja. Sotsiaalne kaitse annab ka majandusliku efekti. Just olid läbirääkimised Eesti tööandjatega haiguspäevade hüvitamise üle. See ei ole ju ainult kulu! Kui 40 protsenti töötajatest ei jaksa isegi ravimeid välja osta või ei saa endale lubada haiguse ajal kojujäämist, siis kust plaanivad tööandjad terveid töötajaid leida?