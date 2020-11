Suitsupply poodi peab Eestis OÜ Tuxedo, kellel on Leedu emafirma UAB Akreta kaudu tuntud rõivabrändiga frantsiisileping. See tähendab seda, et Suitsupply ei opereeri müügikohti ise, vaid otsib ettevõtjaid, kes tahavad omal riisikol nende kaubamärki edasi müüa.

Seni pole Tuxedot suur edu saatnud. Ettevõte on alates poe avamisest 2017. aasta sügisel teeninud igal aastal üle 200 000 euro kahjumit. Kokku on miinust kuhjunud pea 680 000 eurot, mis tähendab, et omanikel on tulnud firmasse raha juurde panna, et täita seadusest tulenevad omakapitali nõuded.