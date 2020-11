Tallinna lennujaama reisijate arv kukkus pea veerandi võrra

Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe sõnul koroonasse nakatunute arvu tõus Euroopas avaldab mõju ka lennuliiklusele. «Reisivad need, kellel on tõesti vaja seda teha ning see on toonud kaasa lennureisijate arvu languse mitte ainult aasta lõikes, vaid ka võrreldes septembrikuuga, mil Tallinna lennujaama läbis üle 45 000 reisija,» ütles Pärgmäe pressiteate vahendusel.

«Tänases olukorras tuleb inimesi kiita vastutustundliku käitumise eest koolivaheajal, mil inimesed hindasid olukorda adekvaatselt, puhkasid kodumaal ja lükkasid pikemad reisid edasi tulevikku,» märkis kommertsjuht.

Pärgmäe tõi välja, et vaatamata reisijate arvu langusele, annab lennujaam omalt poolt jätkuvalt maksimumi, et teenindada olemasolevaid reisijaid nii hästi kui võimalik.

«Aitame lennujaama poolt ka igati kaasa Eestisse saabuvate inimeste testimise projektile, mis on ka reisijate poolt väga hästi vastu võetud. Nii saame omalt poolt aidata kaasa sellele, et välismaalt tulevad inimesed on kontrollitud ning positiivsete testitulemuste puhul on võimalik viiruse edasilevikut kiiresti pidurdada,» lisas ta.

Regulaarlende teenindas seitse lennufirmat. Kuu lõpu seisuga on lennud peatanud Wizzair, Norwegian, EasyJet, Aeroflot, Belavia ja Turkish Airlines. Suurima lennufirmana Tallinnas teenindas Air Baltic oktoobrikuu reisijatest 31 protsenti. Oktoobri lõpus toimus üleminek talvisele lennuplaanile, mis on suvisest hõredam ja sobitub madalhooaja nõudlusega.

Aasta lõpus on oodata ka uusi otseliine, nagu Bergen ja Trondheim Norras ning hooajalised lennud Salzburgi Austrias. Uute liinide avamine toimub lennujaama hinnangul lootuses, et olukord koroonaviirusega saab selleks ajaks taas kontrolli alla.